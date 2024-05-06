Стас Михайлов лично ответил на подколки Пугачевой Стас Михайлов дал понять, что его не задевает высмеивание Пугачевой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Стас Михайлов

Певец Стас Михайлов ответил на ироничное обращение артистки Аллы Пугачевой, сообщает Teleprogramma.pro. Исполнитель призвал коллегу найти в себе силы и никого не обвинять.

Михайлов нелестно отозвался о тех, кто из-за границы плохо высказывается о соотечественниках. Пугачева приняла слова артиста на свой счет и обратилась к нему.

Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Я бы стала перед тобой на колени, да ноги не те, — сыронизировала артистка.

Михайлов ответил Пугачевой, воззвав к морали. Он дал понять, что слова Примадонны его нисколько не задевают.

То, что она испытывает, — это ее лично, то, с чем она закончит свою жизнь. Надо найти в себе силы не обвинять кого-то, а просто сказать: все, спасибо, — парировал артист.

Ранее Михайлов заявил, что все артисты, которые уехали из России, спустя время «на коленях приползут обратно». Он уверен, что покинувшие страну звезды будут «целовать ноги», поскольку страна сделала таких селебрити «значимыми и узнаваемыми людьми». Пугачева ответила, что уехавшие за границу артисты являются «нормальными людьми» и не намерены возвращаться в РФ. Примадонна предложила Михайлову «зарабатывать, пока может».