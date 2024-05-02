«Пожалуйста, волосики пришлите»: как живет Михайлов после ссоры с Пугачевой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Стас Михайлов

Народный артист РФ Стас Михайлов высказался о внебрачных детях. Как живет певец после конфликта с Аллой Пугачевой, что известно о его личной жизни?

Есть ли у Михайлова внебрачные дети

В документальном фильме «Чего хотят женщины? Секрет успеха Стаса Михайлова» на YouTube певец рассказал, что поклонницы часто пытаются привлечь его внимание необычными способами. По словам артиста, некоторые объявляют о внебрачных детях и представляются астральными женами. В этом случае директор исполнителя хита «Ну вот и все» просит женщин прислать волосы возможных наследников и провести ДНК-тест.

«Одна представляется астральной женой, которая живет где-то в каком-то городе. Другие уверяют, что воспитывают детей... Примем, усыновим, удочерим всех. Пожалуйста, волосики [на анализ] пришлите», — рассказал певец.

Михайлов подчеркнул, что пока никто из фанаток не согласился пройти процедуру ДНК-теста.

Чем закончился конфликт Пугачевой и Михайлова

В марте певец, после того как Примадонна выпустила первую за пять лет песню, сообщил, что не будет слушать творчество советской легенды. Он отметил, что не знает, какую композицию представила Пугачева.

«Что я хочу сказать? Я не знаю, какую песню выпустила Алла Борисовна», — сказал Михайлов.

Певец также заявил, что все артисты, которые уехали из России, спустя время «на коленях приползут обратно». Михайлов уверен, что покинувшие страну звезды будут «целовать ноги», поскольку страна сделала таких селебрити «значимыми и узнаваемыми людьми».

В ответ на это Пугачева опубликовала ролик в социальных сетях. Она специально изменила свой голос на хриплый и объяснила, почему не может встать перед ним на колени.

«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева, да я б встала перед тобой на колени, да ноги не те, чего ты испугался», — сказала артистка.

После этого Пугачева подчеркнула, что уехавшие за границу артисты, которые, по ее мнению, являются «нормальными людьми», не намерены возвращаться в РФ. Примадонна предложила Михайлову «зарабатывать, пока может».

Певица добавила, что если вернется в Россию, то скажет все, что она думает. После этого звезда сменила хриплый голос на обычный и оскорбила Михайлова.

24 апреля артист на творческом вечере, посвященном предстоящему юбилею и проведению концерта «55», пожелал Пугачевой здоровья и счастья. Исполнитель отметил, что не в его правилах «воевать» с женщинами.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Стас Михайлов

В конце апреля исполнитель хита «Все для тебя» назвал Примадонну великим человеком. Он добавил, что любому исполнителю, который испытывает проблемы с голосом, надо найти в себе силы и уйти со сцены. Артист также подчеркнул, что никогда через прессу не давал оценку кому-либо из коллег, публично не говоря о них ничего плохого.

«Это великий человек. На мой взгляд, то, что она спела, — никто не подошел даже рядом. То, что она испытывает, — это ее личное, с чем она закончит свою жизнь», — сказал Михайлов.

Что известно о личной жизни Михайлова

В январе 2023 года артист сообщил, что стал меньше гастролировать из-за того, что у него не оставалось времени на творчество и семью. Вместе с женой Инной он воспитывает двоих общих детей — 11-летнюю Машу и 14-летнюю Иванну. Также у певца есть 22-летний сын Никита от первого брака и 18-летняя дочь Дарья, которая родилась в отношениях артиста с двоюродной сестрой артистки Валерии.

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