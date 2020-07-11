Старший сын Дэвида Бекхэма объявил о свадьбе с дочерью миллиардера

https://static.news.ru/photo/40bfcb84-c391-11ea-a058-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wiese/face to face/Global Look Press

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин планирует связать себя узами брака с дочерью миллиардера Николой Пельтц.

21-летний Бруклин Бекхэм недавно сделал своей девушке предложение. Известно, что молодые люди встречались всего восемь месяцев. Сын известного футболиста рассказал о приближающейся свадьбе не только родным, но и своим подписчикам.

Две недели назад я попросил мою половинку выйти за меня, и она ответила «да». Я самый счастливый мужчина в мире. И я обещаю быть лучшим мужем, а когда-нибудь и отцом, — написал Бруклин на своей странице в социальной сети.

Ранее молодой человек встречался с актрисой Хлоей Морец. Пара несколько раз расходилась, но затем снова возобновляла отношения. В 2019 году он расстался с канадской актрисой Ханной Кросс, а спустя некоторое время закрутил роман с моделью Фиби Торанс.

Источник из окружения Бекхэмов заявил, что звёздные родители очень переживали из-за разгульного образа жизни сына, поскольку это могло сказаться на репутации семьи. Но затем Бруклин встретил Николу и решил создать семью.

Дэвид и Виктория действительно благословили эти отношения. Это очень волнующее время для всей семьи, и после нескольких предыдущих непростых отношений они думают, что Бруклин наконец встал на ноги, — рассказал источник журналистам Metro.

NEWS.ru писал, что Дэвид Бекхэм стал совладельцем клуба по киберспорту Guild. Организация привлекла 25 млн фунтов стерлингов от компаний DB Ventures и Blue Star Capital, принадлежащих бывшему футболисту сборной Англии.