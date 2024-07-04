Стало известно о госпитализации Сергея Мазаева перед концертом Mash: певца Сергея Мазаева увезли в реанимацию с приступом панкреатита

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Сергей Мазаев

Певца Сергея Мазаева экстренно госпитализировали перед концертом в Светлогорске с острым приступом панкреатита, сообщил Telegram-канал Mash. По имеющейся информации, выступление артиста из-за инцидента было отменено.

Группа «Моральный кодекс»должна была выступить сегодня в 19:30. Но до начала 64-летнему вокалисту стало плохо. Его экстренно госпитализировали в больницу в Калининграде, — говорится в публикации.

Солиста «Морального кодекса» сначала привезли в реанимацию, а затем перевели в отделение хирургии, уточнил канал. Врачи будут обследовать Мазаева как минимум несколько дней, констатировали журналисты.

Ранее Mash передавал, что народный артист России Александр Панкратов-Черный два дня провел в больнице в Москве, так как потерял сознание и его доставили в реанимацию. Также авторы публикации добавили, что актер списал плохое самочувствие на нервы и переутомление, но обследование показало поражение мелких кровеносных сосудов мозга. Образование в печени, которое было обнаружено у актера в феврале, почти не изменилось — предполагалось, что это доброкачественная опухоль, указал канал.

До этого появилась информация, что телеведущего Отара Кушанашвили госпитализировали в подмосковном Красногорске. Журналиста экстренно прооперировали, писал Telegram-канала Lomovka. 53-летний Кушанашвили обратился к врачам из-за болей в области живота, резюмировал источник СМИ.