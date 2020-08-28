Spotify предложит Меган Маркл и принцу Гарри миллионы долларов за подкаст

Музыкальный сервис Spotify собирается предложить Меган Маркл и её супругу принцу Гарри продюсировать подкасты.
Как
Примечательно, что аналогичные сделки Spotify заключил с Ким Кардашьян и Мишель Обамой — супругой экс-президента США Барака Обамы.
Spotify начал работать на территории России 15 июля. По всему миру сервисом пользуются порядка 286 млн человек.
Ранее NEWS.ru писал, что Маркл может вновь начать работать в сфере кинематографа.
Как ожидается, за первый фильм Маркл получит $50 млн. Предположительно, эти деньги будут направлены на выплату ипотеки за дом в Санта-Барбаре.
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