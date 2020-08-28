Spotify предложит Меган Маркл и принцу Гарри миллионы долларов за подкаст

https://static.news.ru/photo/f43663e4-eae2-11ea-ae13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/Global Look Press

Музыкальный сервис Spotify собирается предложить Меган Маркл и её супругу принцу Гарри продюсировать подкасты.

Как уточняет Daily Mirror со ссылкой на источник, сумма потенциальной сделки может составить несколько миллионов долларов. Так, сервис планирует связаться с американским агентом Маркл уже в ближайшие недели.

Примечательно, что аналогичные сделки Spotify заключил с Ким Кардашьян и Мишель Обамой — супругой экс-президента США Барака Обамы.

Spotify начал работать на территории России 15 июля. По всему миру сервисом пользуются порядка 286 млн человек.

Ранее NEWS.ru писал, что Маркл может вновь начать работать в сфере кинематографа.

Как ожидается, за первый фильм Маркл получит $50 млн. Предположительно, эти деньги будут направлены на выплату ипотеки за дом в Санта-Барбаре.