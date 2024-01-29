«Сотрудники ФСБ» развели Певцова на 1 млн рублей «112»: актер Дмитрий Певцов отдал мошенникам более 1 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Певцов

Народный артист России, депутат Государственной думы Дмитрий Певцов стал жертвой мошенников, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, актер перевел аферистам, которые представились сотрудниками Федеральной службы безопасности, более 1 млн рублей.

Как передает канал, мошенники связались с Певцовым в Telegram и заявили, что он может потерять свои накопления. Злоумышленники убедили актера перевести деньги на «надежный» банковский счет. Певцов обратился в правоохранительные органы. Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Злоумышленников разыскивают.

Ранее жертвой мошенников стала советская актриса театра и кино Ирина Малышева, которая перечислила мошенникам 21 тысячу рублей, надеясь приобрести лекарства для собак. Артистка нашла чат-бот, в котором ей предложили купить нужные препараты по сниженной цене. После перевода денег ей пообещали доставить препараты, однако таблетки так и не привезли.

До этого телефонные мошенники обманули летчика-космонавта Героя России Михаила Тюрина. Ему позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником полиции. За несколько дней аферисту удалось уговорить Тюрина оформить большой кредит и перевести деньги на «безопасный счет». В общей сложности он лишился 10 млн рублей.