Российского космонавта обманули на 10 млн рублей Baza: мошенники похитили у летчика-космонавта Тюрина 10 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Летчик-космонавт Герой России Михаил Тюрин стал жертвой телефонных мошенников, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, бортинженер Международной космической станции лишился 10 млн рублей.

Как передает канал, в середине декабря Тюрину регулярно звонил неизвестный мужчина и представлялся сотрудником полиции. За несколько дней аферисту удалось уговорить летчика-космонавта оформить большой кредит и перевести деньги на «безопасный счет». Когда Тюрин понял, что его обманули, обратился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что шестерых жителей России, которые проходят обвиняемыми по делу о хищении 15,4 млн рублей у граждан, отправят под суд. Злоумышленники звонили россиянам и убеждали их перечислять сбережения на собственные счета. Среди жертв аферистов оказалась мать пермяка, который погиб в ходе спецоперации на Украине.

В Центральном банке РФ ранее перечислили популярные фразы телефонных мошенников, услышав которые, нужно сразу прекращать разговор. Так, злоумышленников часто выдает предложение перевести деньги на безопасный счет или оформить кредит. Помимо этого, не стоит разговаривать с теми, кто представляется сотрудником Центробанка, поскольку настоящие работники Банка России не звонят и не пишут гражданам для совершения каких-либо операций.