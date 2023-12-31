Советская актриса хотела спасти собак и стала жертвой мошенников SHOT: актриса Ирина Малышева перевела мошенникам 21 тысячу рублей

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Ирина Малышева

Telegram-канал SHOT сообщает, что советская актриса театра и кино Ирина Малышева перечислила мошенникам 21 тысячу рублей, надеясь приобрести лекарства для собак. По его данным, артистка нашла чат-бот, в котором ей предложили купить нужные препараты по сниженной цене.

Как пишет канал, Малышева согласилась приобрести лекарства для четырех домашних питомцев через Telegram, чтобы сэкономить. SHOT сообщает, что после перевода денег ей пообещали скоро доставить препараты, однако таблетки так и не привезли, а собакам становилось хуже. Журналисты пишут, что позже артистка все поняла и обратилась в правоохранительные органы.

62-летняя Ирина Малышева снималась в картинах «Сто дней после детства», «Портрет с дождём», телефильме «Мёртвые души», «Борис Годунов» и других. Сейчас, по информации канала, женщина находится на пенсии.

Ранее подругу российской телеведущей Виктории Бони, радиоведущую Ирину Рони, мошенники обманули на 500 тысяч рублей. Рони получила сообщение в мессенджере от имени Бони с просьбой одолжить полмиллиона. Злоумышленники убедили потерпевшую в том, что деньги нужны срочно, так как решается «вопрос жизни и смерти». Девушка поверила, что подруге нужна помощь, и перевела 500 тысяч на счет преступников.