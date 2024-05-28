Составлен список знаменитостей с супругами-ровесниками и молодыми мужьями

Опубликован список знаменитостей, которые выбрали супругами ровесников, и звезд молодым. Он пополнился как российскими звездами, так и зарубежными. Список составило издание «Леди Мейл.ру».

Фигуристка Мария Бутырская (51 год) в 2006 году вышла замуж за хоккеиста Вадима Хомицкого, с которым у нее разница в 10 лет. Спортсмены воспитывают троих детей. Супругом певицы Анжелики Варум (55 лет) является ровесник Леонид Агутин. Пара вместе с 1997 года.

Певица Алена Свиридова (61 год) замужем за бизнесменом Давидом Варданяном, который младше нее на 14 лет. А 59-летняя актриса Ольга Дроздова выбрала ровесника. С 1994 года артистка вместе с 61-летним коллегой Дмитрием Певцовым.

Певица Валерия, которой в апреле исполнилось 56 лет, с 2004 года замужем за ровесником — продюсером Иосифом Пригожиным. Нонна Гришаева (52 года) выбрала в супруги актера Александра Нестерова, который младше нее на 12 лет.

В Голливуде также есть звезды с молодыми партнерами, например, режиссер Сэм Тейлор-Вуд. Ей сейчас 57, а ее супругу — актеру Аарону Тейлору-Джонсону — 33. А 59-летняя звезда «Секса в большом городе» Сара Джессика Паркер отдала предпочтение ровеснику Мэттью Бродерику.

Актриса Кортни Кокс (59 лет), получившая популярность благодаря сериалу «Друзья», встречается с музыкантом Джонни Макдейдом, с которым у них разница 12 лет. Ее ровесница Джулия Робертс с начала нулевых замужем за оператором Денни Модером.

Ранее Аарон Тейлор-Джонсонвышел в свет с супругой — режиссером Сэм Тейлор-Вуд, которая старшего него на 24 года. Пара посетила премьеру фильма «Возвращаюсь к нормальной жизни», посвященного судьбе известной певице Эми Уайнхаус.