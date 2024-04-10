Будущий Бонд вывел в свет возрастную жену Аарон Тейлор-Джонсон появился на публике с женой старше на 24 года

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Сэм Тейлор-Вуд и Аарон Тейлор-Джонсон

Британский актер Аарон Тейлор-Джонсон вышел в свет с супругой — режиссером Сэм Тейлор-Вуд, которая старшего него на 24 года, пишет Daily Mail. Пара посетила премьеру фильма «Возвращаюсь к нормальной жизни», посвященного судьбе известной певицы Эми Уайнхаус.

Тейлор-Джонсон и Тейлор-Вуд были полностью облачены в черное. Актер был в рубашке и брюках, а его жена — коротком платье и на каблуках. Оба завершили образ кожаными куртками. Пара шла на премьеру, держа друг друга за руки.

Сейчас Тейлор-Джонсону 33 года, а Тейлор-Вуд — 57 лет. Они познакомились на съемках фильма «Стать Джоном Ленноном» в 2009 году, когда актеру было 18 лет. Спустя год он сделал режиссеру предложение, еще через три года они поженились. У пары родились две дочери, сейчас девочкам 12 и 13 лет.

Ранее Тейлор-Джонсон объяснил, что женился на Сэм из-за своего раннего взросления. По словам звезды, некоторые события в жизни, происходящие со всеми в 20, с ним случились в 13 лет.

Тейлору-Джонсону предложили сыграть Джеймса Бонда в новом фильме, то есть сменить актера Дэниела Крейга. Если контракт будет подписан, он станет седьмым актером, сыгравшим культового британского секретного агента с момента запуска франшизы в 1962 году.