Соседов рассказал об эскортницах, ставших певицами в 1980-х

https://static.news.ru/photo/854b7686-8eb6-11eb-a3e8-96000091f725_660.jpg Сергей Соседов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал заявление продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, который ранее высказался о том, что во второй половине 1980-х в России многие артистки занимались эскортом.

Разин отказался называть их имена, чтобы не нарваться на судебное разбирательство. Однако Соседов призвал относиться к этому факту с юмором, потому что «глупо это обсуждать, ведь это не секрет».

Думаю, что действительно многие так зарабатывали. Это ни для кого не секрет. Если Разину важно, то пусть об этом говорит. Я не знаю, о ком конкретно его слова. Полагаю, что это правда. Зачем ему лгать? — сказал музыкальный критик изданию Teleprogramma.pro.

Разин также рассказал, что продюсеры в 1980-е зарабатывали 10% от концерта и основной доход имели именно с эскорта. Сегодня очень многие девушки получили звания заслуженных артисток, утверждает продюсер.

Ранее NEWS.ru писал, что Соседов назвал имя певицы, которая, по его словам, всю жизнь пела под фонограмму. Ирина Аллегрова, по словам скандального эксперта, «всегда халтурила».