Соседов рассказал, как передвигается после разрыва ахиллова сухожилия

Российский музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru рассказал, что пока может передвигаться по квартире только на костылях, «прыгая на левой ноге», так как на правой у него недавно случился разрыв ахиллова сухожилия. Шоумен отметил, что для циркуляции крови и поддержания формы делает некоторые упражнения лёжа — напрягает мышцы «ноги и голени», однако повреждённая конечность должна оставаться в покое.

Теперь мне два месяца с этой ногой мыкаться. Боли особой не было, только по утрам, лёгкая, слегка саднящая в месте, где сшили [сухожилие]. Боль бывает, когда случайно наступаю на эту ногу. Я стараюсь держаться, прыгаю на левой ноге на костылях, но иногда левая нога отказывается прыгать. Если вдруг наступлю случайно на ножку, то боль чувствуется, но мне нельзя наступать, так как это долго всё будет заживать. Не дай бог мне упасть на эту ногу. А так не болит, когда она на весу или лежит, — подчеркнул журналист.

Он также восхитился Витебской горбольницей скорой помощи в Белоруссии, где ему сделали операцию на ноге. Шоумен отметил, что его отвезли в «шикарное» лечебное учреждение.

Сейчас он уже вернулся в Москву, где его встретил водитель, — помогал переносить вещи. Соседов отметил, что решился на операцию, так как в ином случае ему грозила хромота до конца жизни. В Витебской больнице скорой помощи ему сшили повреждённую связку под местным наркозом. Критик ничего не почувствовал — нога словно отнялась, а укол сделали в спину. Он добавил, что в момент разрыва сухожилия испытал дикую боль — как будто палкой ударили по ноге. Медики сказали, что это типичный симптом повреждения ахилловой связки, «как по учебнику».

Ранее Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru рассказал, как чувствует себя спустя год после выявления у него неизлечимой болезни. Оказалось, это вовсе не аллергия на пыльцу деревьев.