Соседов назвал «глупостью и вздором» экзотические имена для детей

Российский музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru резко негативно отозвался о привычке некоторых родителей, в том числе звёздных, давать детям экзотические имена. Шоумен считает подобные поступки «выпендрёжем». Журналист напомнил, что это стало модным ещё в СССР, когда отпрыскам давали имена с «коммунистическим уклоном» — Вилена (Владимир Ильич Ленин), Октябрина (в честь Октябрьской революции) и Даздраперма (Да здравствует Первое мая!), Сталина (в честь вождя Иосифа Сталина).

Но это тоже новояз. Но имена Миракс (сын бизнесмена Сергея Полонского, названный в честь отцовской компании. — NEWS.ru), или 25мж33, или что-то такое — я считаю это недопустимым, не все имена должны быть возможными. Если бы я был паспортистом, некоторые имена я бы не регистрировал ни под каким предлогом, что бы мне ни грозило. Родители должны думать головой, прежде чем давать такие экзотические имена. Это может отразиться на судьбе человека, — подчеркнул Соседов.

Он также обратил внимание на сочетаемость имени и фамилии. По его словам, в СССР часто называли детей пышными именами. Например, одну девочку по фамилии Тутышкина назвали Элеонорой, что звучит, уверен Соседов, не очень красиво или даже глупо.

Или когда поэтессе Анне Ахматовой прислали стихи молодого поэта на оценку. Звали его Альберт Богоявленский. Ахматова взяла тетрадку его стихов без особого интереса, но когда её спросили мнения, она сказала, что пролистала произведения и даже не вчитывалась, так как западное опереточное имя Альберт не может сочетаться со старославянской церковной фамилией Богоявленский. И когда ей сказали, что это настоящее имя, Ахматова заявила, что тем хуже для него — лёгкое имя Альберт не сочетается с монументальной фамилией, а сам начинающий литератор даже не смог выбрать себе псевдоним, — резюмировал Соседов.

Критик подчеркнул, что родителям, желающим дать ребёнку экзотическое имя, нужно или «делать внушение, или не регистрировать, или собирать специальные комиссии», так как за детей отвечают «не только вздорные и сумасшедшие родители» и нельзя допускать издевательств над подрастающим поколением.

Ранее российская певица Нюша рассказала, что назовёт второго ребёнка так же оригинально, как и первого. Её дочь от супруга, бизнесмена Игоря Сивова носит имя Симба.