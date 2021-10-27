Соседов назвал абсурдом обвинения «Муз-ТВ» в гей-пропаганде

Обвинения в адрес телеканала «Муз-ТВ» в пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних (гей-пропаганде) являются абсурдными, рассказал NEWS.ru музыкальный критик и журналист Сергей Соседов. Таким образом он прокомментировал публикацию РИА Новости со ссылкой на Басманный суд Москвы о том, что инстанция получила протокол о совершении административного правонарушения в отношении «Муз ТВ Операционная компания».

Претензии абсурдны, вообще-то, если абстрактно говорить. Может быть они увидели то, чего мы не увидели? А я, повторяю, видел мало. Вообще претензии такого рода кажутся мне глупыми и абсурдными, если в целом. Может они увидели что-то особое, надо у них спросить, — добавил Соседов.

Протокол составлен по ч. 2 ст. 6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Телеканалу грозит штраф в размере 1 млн рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Остаётся неизвестным, кто именно выступил истцом и по факту чего. Однако ещё в начале июня этого года Роскомнадзор пообещал проверить трансляцию «Премии МУЗ-ТВ» — 2021 на предмет пропаганды гомосексуализма.

В эфире телеканала показали, как певец Филипп Киркоров появился на премии вместе с рэпером Давой (Давид Манукян). Они приехали в белом кабриолете в цветах в сопровождении группы полуобнаженных мужчин. Кроме того, блогер Игорь Синяк был одет в платье, а тиктокер Даня Милохин — в костюм, одна часть которого состояла из платья, а другая из смокинга.

Это же шоу, это вообще не претензия. Это глупость. Костюм наполовину женщины, наполовину мужчины использовали много раз различные актёры, это не он придумал, не Даня Милохин, эта идея стара как мир. Люди могут только недалёкие такое предъявлять, может быть вздорные даже. Или желающие пропиариться на всём на этом. Скорее всего, и то, и другое и третье, — резюмировал Соседов.

Ранее российский режиссёр Никита Михалков после «Премии Муз-ТВ», на которой Филипп Киркоров и Давид Манукян появились вместе в одном лимузине в чёрном и белом костюмах, решил прокомментировать произошедшее. В новом выпуске программы «Бесогон TV», вышедшем на YouTube под названием «Деньги не пахнут», он отметил, что это пример уничтожения российского общества.