Солистки «Тату» высказались о странной смерти своего экс-оператора

https://static.news.ru/photo/40d78810-3389-11eb-890c-fa163e074e61_660.jpg Группа "Тату" Фото: Ali Magomedov/Russian Look/Global Look Press

Странная смерть бывшего оператора «Тату» Валентина Матвеева привела в недоумение не только его близких, но и бывших коллег по группе «Тату». Проработал Матвеев пиарщиком группы очень недолго, он снимал «летопись» группы в начале 2000-х, но запомнился коллективу добрым нравом и интересными идеями.

Тело Валентина Матвеева нашли 4 ноября в его квартире в столице. Обнаружила его сестра, которой соседи пожаловались на странный запах из квартиры. Когда женщина открыла дверь, Валентин был мёртв уже как пару недель. У него было перерезано горло и вспорот живот, рассказала в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале девушка экс-оператора культовой группы по имени Ирина.

Следствие пришло к выводу, то Матвеев мог сам свести счёты жизнью, но продюсер группы Иван Шаповалов нанял юриста, чтобы докопаться до истины. Экс-оператора помнят как человека доброго, неконфликтного, не склонного к крайностям. По одной из версий, Матвеев мог стать жертвой фаната одной из солисток «Тату» Елена Катиной.

Сама певица плохо помнит молодого человека, но не исключает версию с безумным фанатом, тем более, что сама не раз становилась жертвой угроз неизвестных. Поддержала бывшую напарницу и Юлия Волкова, которая также не исключила действий фанатов, тем более, что группа в своё время была на таком пике популярности, что на время затмила другие музыкальные коллективы.

Умер Матвеев при крайне странных обстоятельствах: в момент, когда его сестра пришла в квартиру, горел огонёк стиральной машины, а дверь в его комнату была забаррикадирована тумбочкой. Оказалось, что незадолго до этого экс-оператор жаловался на незнакомых людей, которые всё время к нему приходят и есть даже те, кто ему угрожает.

Несмотря на то, выяснилось, что Матвеев страдал редким генетическими заболеванием, при котором с возрастом не меняется внешность. И это заболевание, по мнению экспертов программы, всё же могло наложить отпечаток на поведение мужчины и привести к такого рода трагедии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова, едва успевшая вновь вернуться на сцену в рамках нового телепроекта, заявила, что у неё произошёл рецидив рака щитовидной железы, из-за чего здоровье для неё выходит на передний план.