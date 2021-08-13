Солист «На-На» раскрыл, почему фанатка группы убила другую фанатку

Солист российской группы «На-На» Владимир Политов раскрыл, почему его поклонница убила другую фанатку. Интервью с ним и другой звездой коллектива — Вячеславом Жеребкиным — доступно на YouTube-канале «RTVI Развлечения».

Политов подчеркнул , что две участницы фан-клуба «На-На» не поделили его, после чего произошла трагедия. Певец добавил, что не посещал попавшую в тюрьму гражданку, но ездил на могилу к покойной и встречался с её семьёй. Музыкант жалеет, что молодая девушка «так нелепо ушла из жизни», и признался, что испытывал вину из-за случившегося.

Любой артист, выходя на сцену, должен понимать, что на нём лежит огромная ответственность, потому что от его поведения, от его посыла, от того, что он говорит со сцены, что он поёт, зависят в какой-то степени судьбы его зрителей, — подчеркнул Политов.

В июне он рассказал на шоу НТВ «Секрет на миллион», что не помнит, сколько у него было поклонниц «на один раз», но хорошо помнит, как ему во время первого гастрольного тура официантка вагона-ресторана подарила букет венерических заболеваний. На вопрос ведущей, как он это понял и что делал после заражения, Политов сообщил, что испытывал дискомфорт при мочеиспускании. А по поводу лечения он ответил: «Делал всё, что можно было сделать в походных условиях».

Ранее российский продюсер и создатель поп-группы «На-На» Бари Алибасов рассказал NEWS.ru, в качестве кого взял когда-то на работу певицу Ольгу Бузову. Шоумен заявил, что исполнительница начинала у него в качестве уборщицы. Музыкант также высмеял артистку и её грядущее уникальное шоу, после которого отечественная эстрада якобы изменится навсегда.