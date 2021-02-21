Родные потеряли Ротару после выступления на закрытой вечеринке

https://static.news.ru/photo/84b0471a-74df-11eb-9786-96000091f725_660.jpg Руслан Евдокименко и София Ротару Фото: rus_yevdokymenko/instagam.com

Народная артистка СССР София Ротару перестала выходить на связь после выступления в начале февраля на частной вечеринке воронежского бизнесмена.

Об этом сообщил сын певицы Руслан Евдокименко. Он надеется, что с его знаменитой матерью ничего плохого не случилось и она просто не берёт трубку. Пока обращаться в правоохранительные органы близкие не планируют.

Евдокименко обратился к Ротару через социальные сети, написав, что из-за её плотного графика они и так редко видятся, а тут она ещё решила не брать телефон.

Когда звонишь, но ты занята, — подписал он в сторис Instagram скрин неотвеченного вызова.

Пользователи отметили, что, похоже, в семье действительно не всё ладно. В контактах у сына София Ротару записана как «Соня», а не как «Мама».

Как ранее писал NEWS.ru, певица София Ротару посетила Воронеж и дала частный концерт для одного из местных предпринимателей. На концерте она исполнила свои главные хиты, в том числе «Хуторянку» и «Белый танец». Артистка выступала около часа и заработала около девяти миллионов рублей. Воронежский предприниматель, заказавший Ротару, зарабатывает на строительстве дорог Южно-Российского региона. Он отмечал своё 50-летие и решил пригласить артистку.