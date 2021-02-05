София Ротару дала частный концерт в Воронеже за 9 млн рублей

https://static.news.ru/photo/d949e35c-67ed-11eb-98ec-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Украинская певица София Ротару посетила Воронеж и дала частный концерт для одного из местных предпринимателей. Заказчику он обошёлся в девять млн рублей.

На концерте София Ротару исполнила свои главные хиты, в том числе «Хуторянку» и «Белый танец». Артистка выступала около часа и заработала около девяти миллионов рублей, сообщает «Экспресс-газета».

Воронежский предприниматель, заказавший Ротару, зарабатывает на строительстве дорог южнороссийского региона. Он отмечал своё 50-летие и решил пригласить артистку.

В последние годы София Ротару стала редким гостем в России. На корпоративы её почти не зовут из-за дороговизны. Ранее концертный директор Ротару Сергей Лавров заявил, что певица запрашивает высокий гонорар из-за существенных расходов. Сюда входят билеты, аренда ВИП-зала, номеров в гостиницах и многое другое. По словам представителя звезды, артистка не собирается снижать свои требования даже в период пандемии COVID-19.

Артистка предпочитает расчёт в долларах, и фиксируемый в последнее время рост курса валют привёл к тому, что её выступления стали ещё дороже, писал NEWS.ru.