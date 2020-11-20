София Ротару осталась без концертов из-за отказа снизить гонорары

https://static.news.ru/photo/b7ddc4c4-2bbe-11eb-b77e-fa163e074e61_660.jpg София Ротару Фото: sofiarotaru.official/instagram.com

София Ротару не намерена понижать гонорар, как это сделали другие звёзды на время пандемии, сообщил концертный директор певицы Сергей Лавров.

Артистка предпочитает расчёт в долларах, и фиксируемый в последнее время рост курса валют привёл к тому, что её выступления стали ещё дороже. К тому же у звезды очень дорогая логистика и сопутствующие расходы, которые включают билеты на самолёт, аренду VIP-зала и гостиницу.

В общей сложности набирается сумма на 2 млн. Получается, чтобы только обеспечить все расходы по её приезду, организаторам нужно заплатить гонорар Баскова. А ведь ещё ей самой нужно заплатить гонорар. Поэтому заказчики выбирают тех, кто подешевле. Сейчас кризис: денег ни у кого нет, — отметил Лавров.

При этом он отметил, что Ротару бесплатно выступит на «Песне года» — она уже давно договорилась с Игорем Крутым, с которым у неё давняя дружба. Для участия в концерте звезда, живущая на Украине, даже готова отсидеть карантин, передаёт «Собеседник».

Ранее NEWS.ru писал, что модель София Евдокименко, внучка певицы Софии Ротару, выйдет замуж за миллионера из списка Forbes. Избранником родственницы народной артистки СССР стал 31-летний IT-предприниматель и вице-президент по маркетингу крупной компании Денис Жданов.