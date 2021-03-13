Собчак раскрыла секрет молодости Максима Галкина

https://static.news.ru/photo/32f8bccc-84bb-11eb-90ee-96000091f725_660.jpg Максим Галкин Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин разместил на своей странице в соцсети фото с вечеринки, устроенной блогером Настей Ивлеевой в честь дня рождения.

На праздник 44-летний юморист пришёл со своей 71-летней женой Аллой Пугачёвой. Знаменитых супругов запечатлели на фото в компании с телеведущей Ксенией Собчак и самой виновницей торжества — Ивлеевой.

Это было весело, необычно, креативно, познавательно, атмосферно, провокационно! Спасибо, Настя, за незабываемые арт-впечатления! — написал Галкин в комментарии к фото.

Ксения Собчак не удержалась и также прокомментировала снимок.

Тебе тут 17, Макс. Вот что значит с молодёжью тусишь! Жду такого же эффекта, но нет, — написала телеведущая.

Подписчики в свою очередь тоже отметили, что Максим Галкин на фото выглядит невероятно молодо.

«Максин Галкин — это человек, который с годами становится только лучше», «По ходу, в замке растут молодильные яблоки», написали подписчики.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне возмутились показной роскошью на вечеринке Ивлеевой. Блогер собрала в ресторане в центре Москвы самых богатых и знаменитых и сама не ударила в грязь лицом.

Праздник телеведущая закатила в маскарадном стиле. Гости щеголяли друг перед другом нарядами, сама виновница торжества оделась в развратную монашку с глубоким декольте, золотым крестом на поясе и непомерно длинными ногтями. Однако в Сети никто Ивлееву не поздравлял, не думал желать ей приятностей. Наоборот, на блогера посыпались обвинения, что она устроила пир во время чумы. Перенёсшие пандемию, связанные с ней кризис и безработицу люди с горечью отмечали, что кто-то на этом неплохо заработал. Народ не стеснялся в выражениях насчёт показной роскоши и выброшенных денег.