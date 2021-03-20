Собчак обвинила Михалкова в сокрытии доходов

https://static.news.ru/photo/3d534396-8965-11eb-9542-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак обвинила режиссёра Никиту Михалкова в том, что в последний раз налоговую декларацию он подавал в 2017 году.

Она предположила, что режиссёра «спугнула» реакция общественности, последовавшая после обнародования его многомиллионных доходов.

Алё, Никита Сергеевич! Как руководителю государственного театра Вам положено делать это каждый год! — обратилась к Михалкову Собчак в своей передаче «Осторожно: Новости» на YouTube-канале.

Она продемонстрировала декларацию режиссёра за 2017 год. Тогда, являясь худруком московского Государственного театра киноактёра, он отчитался в годовом доходе в 529 млн рублей, указав в декларации также 89 земельных участков, шесть жилых домов и шесть апартаментов, 11 нежилых зданий, а также вертолёт и трактор.

Как писал NEWS.ru, Михалков в своей передаче «Бесогон» заявил, что на три его фильма — «Предстояние», «Солнечный удар» и «Цитадель» — было истрачено 22% бюджетных денег в связи с законом о господдержке государством кинематографа.

Собчак на это ответила, что по данным Фонда кино, «Предстояние» и «Цитадель» получили $42 млн (1,25 млрд рублей), из них 880 млн рублей — от госбанка и 58 млн рублей, подтверждённых Минкультуры. То есть оба фильма на три четверти были оплачены государством, говорит Собчак. «Солнечный удар», по данным Фонда кино, стоил почти 730 млн рублей, отметила телеведущая. Из них 224 млн рублей — это господдержка. Генеральные спонсоры — это госбанки ВЭБ и ВТБ. Собрал фильм в прокате менее 75 млн рублей. Кроме того, телеведущая сообщила, что в экспертный совет Фонда кино входит Леонид Верещагин, который является гендиректором ООО «Студия „ТРИТЭ“ Никиты Михалкова».