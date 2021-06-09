СМИ раскрыли причину развода Слепакова с дочерью миллиардера

https://static.news.ru/photo/6972b446-c8f5-11eb-a1a7-96000091f725_660.jpg Семён Слепаков Фото: slepakovsemyon/instagram.com

Юморист, сценарист и продюсер Семён Слепаков в мае сообщил, что развёлся со своей женой, дочерью миллиардера и владельца банка «Ак Барс» Игоря Аванесяна. Как раскрыл KP.RU знакомый из окружения артиста, причиной расставания с Кариной Аванесян стала супружеская неверность Слепакова.

Ранее в СМИ ходили слухи, что будучи ещё женатым, Семён Слепаков закрутил роман с актрисой Светланой Ходченковой. По словам источника издания, это была лёгкая интрижка, несерьёзная, и не она стала причиной развода.

По словам собеседника, как-то к частным детективам обратились люди с заказом проследить за Слепаковым. Подозревалось, что тот изменяет дочери олигарха.

Как мне рассказали, доказательства неверности были собраны: и видео, и всё, что надо. Как я понял, Аванесян не единожды говорил с дочкой, мол, он тебе изменяет, но она не верила. Однако, когда доказательства были на руках, Карине ничего не оставалось, как подать на развод. Мне казалось, что тесть был готов доплатить зятю, лишь бы он освободил Карину. Расстались они не врагами. Имущество осталось у Карины. И у каждого своя личная жизнь, — рассказал он.

В окружении комика также рассказали, что до знакомства с Кариной Слепаков был влюблён в костюмершу Наташу. После его женитьбы девушка никуда не исчезла, она продолжала участвовать во всех его проектах.

Они по-прежнему смотрят друг на друга влюблённо. Замены Семёну она не нашла, замуж не вышла. Может, они ещё и поженятся, — предположил источник.

Семён Слепаков и Карина были в браке около семи лет, детьми пара не обзавелась. Девушка — дочь владельца банка «Ак Барс» Игоря Аванесяна. По данным журнала «Форбс», он входит в топ самых богатых россиян с доходом в 360 млн долларов (26,4 млрд рублей).

Ранее звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова сообщила, что развелась с артистом театра и кино, режиссёром Артуром Смольяниновым.