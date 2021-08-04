СМИ: на экс-бойфренда Самбурской напали с ножом

Экс-бойфренд российской актрисы Настасьи Самбурской Никита Весёлкин написал очередное заявление в полицию, передаёт 5-tv.ru. На участника секс-скандала со звездой «Универа» напали, угрожая ножом. По предварительной информации, злоумышленник 26 июля на Ленинском проспекте отобрал у 22-летнего пострадавшего мобильный телефон и скрылся.

Потерпевший во всём обвиняет своего друга. Он рассказал, что увидел его и захотел с ним поговорить. Но вместо приветствия приятель вытащил нож и травматический пистолет, а из автомобиля знакомого вышли ещё двое вооружённых мужчин. По словам Весёлкина, молодые люди ограбили его. Позже знакомого Весёлкина задержали, свою вину он признал.

Это не первый инцидент в жизни экс-бойфренда звезды. В конце июля он написал заявление в полицию об угоне чёрного автомобиля Infinity стоимостью почти 5 млн рублей и краже iPhone 12 Pro.

Сын экс-депутата Михаила Весёлкина прославился после нашумевшей истории с Самбурской. В 2015-м молодого человека, которому тогда было 16 лет, остановили полицейские. В машине он ехал с Самбурской — они направлялись в Москву, а артистка якобы находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Самбурская порадовала своих поклонников новым пикантным снимком с треш-вечеринки, которую устроила в свой день рождения. Знаменитость показалась фанатам в дерзком мини. На опубликованном в микроблоге снимке артистка запечатлена в чёрно-золотистом ультракоротком платье. Образ она дополнила колготками в сетку и белыми сапогами. Кроме того, на ней был блондинистый парик.