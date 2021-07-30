СМИ: девушка покойного солиста «Иванушек» захотела продать его квартиру

Подруга умершего четыре года назад экс-солиста российской поп-группы «Иванушки international» Олега Яковлева — Александра Куцевол, вероятно, хочет продать квартиру музыканта в Черногории, передаёт портал «Собеседник». Не получилось у неё и оспорить завещание, оформленное покойным исполнителем на своего друга Романа Радова. Девушка так и не смогла доказать в суде в РФ, что состояла с артистом в законном браке.

Растяжку с объявлением о продаже «прямо на квартире» Яковлева в Черногории увидела певица и телеведущая Анна Калашникова во время отдыха в стране. Помещение оценивается в €75 тысяч.

Я не знаю, действительно ли это тот объект, но адрес и метраж совпадают. Насколько я знаю, сейчас эта квартира находится в собственности у Куцевол. Она оформила её на основании одной из справок о браке. Родственники ещё не успели оспорить эти документы за границей, слишком были заняты российскими судами, — рассказала Калашникова.

Яковлев скончался четыре года назад в возрасте 48 лет. Певец получил популярность после того, как в 1998 году заменил вокалиста Игоря Сорина в группе «Иванушки International». В 2013 году он покинул коллектив. Тему наследства умершего музыканта обсуждали в шоу Андрея Малахова. Певец оставил пять квартир общей стоимостью порядка 200 млн рублей своему другу Роману Радову и племяннице Татьяне, проигнорировав Куцевол, с которой встречался с 2011 года.

Девушка устроила серию судебных тяжб, пытаясь доказать, что была законной женой Яковлева. Также она настаивала, что музыкант был невменяем в момент, когда составлял завещание. Ни в одном из судов отстоять свою позицию Куцевол не удалось, также выяснилось, что она дважды подделала документы о браке. Приставы теперь пытаются выселить Куцевол из одной из квартир покойного артиста. Девушка нашла неожиданную поддержку в лице мужа сестры Андрея Григорьева-Апполонова, которого также зовут Андрей. Тот охотно подключился к конфликту с законными наследниками.