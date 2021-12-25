Следствие расследует конфликт после концерта группы «Кипелов» в Калуге
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
22:52, 26 декабря 2021
Фото: Wikipedia
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Следствие расследует конфликт после концерта группы «Кипелов» в Калуге. Нетрезвый поклонник группы «Кипелов» попытался прорваться к артистам после концерта и устроил драку. Об этом сообщает УМВД по региону.
По данным правоохранителей, сигнал о происшествии поступил около 23:00 23 декабря.
Со слов присутствующих, гражданин захотел проникнуть в служебное помещение Дворца культуры, однако так как в этом ему было отказано, начался конфликт, в ходе которого он причинил телесные повреждения другому гражданину, — говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ППС установили и опросили участников конфликта. Материалы для дальнейшей проверки и принятия решения направлены в следственные органы.
Ранее в управлении Росгвардии по Калужской области рассказали, что проверяют информацию о дебоше, устроенном их сотрудником на концерте группы «Кипелов». В ведомстве пообещали, что если информация подтвердится, его накажут.
Как сообщалось в соцсетях, дебош устроил замглавы управления, начальник центра лицензионно-разрешительной работы ведомства.
На странице социальной сети «ВКонтакте», посвящённой концерту группы «Кипелов», агентство «Звёздный дождь» рассказывает, что после концерта один из зрителей проник в зону гримёрок и попытался пообщаться с артистами. При этом он «проявлял словесную агрессию с содержанием ненормативной лексики». Также от мужчины сильно пахло алкоголем. Он не захотел уйти и в результате устроил драку. По данным агентства, один из технических работников получил удар по лицу, а помощник — рваную рану ладони. При этом музыканты группы «Кипелов» и сотрудники концертного агентства не пострадали.