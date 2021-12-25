Следствие расследует конфликт после концерта группы «Кипелов» в Калуге. Нетрезвый поклонник группы «Кипелов» попытался прорваться к артистам после концерта и устроил драку. Об этом сообщает УМВД по региону.

По данным правоохранителей, сигнал о происшествии поступил около 23:00 23 декабря.

Со слов присутствующих, гражданин захотел проникнуть в служебное помещение Дворца культуры, однако так как в этом ему было отказано, начался конфликт, в ходе которого он причинил телесные повреждения другому гражданину, — говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ППС установили и опросили участников конфликта. Материалы для дальнейшей проверки и принятия решения направлены в следственные органы.

Ранее в управлении Росгвардии по Калужской области рассказали, что проверяют информацию о дебоше, устроенном их сотрудником на концерте группы «Кипелов». В ведомстве пообещали, что если информация подтвердится, его накажут.

Как сообщалось в соцсетях, дебош устроил замглавы управления, начальник центра лицензионно-разрешительной работы ведомства.