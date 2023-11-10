Скандал с Кравченко, поддержка СВО, критика коллег: где сейчас Садальский

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Станислав Садальский

Актер Станислав Садальский постоянно появляется в медиапространстве с критикой различных артистов, но почти перестал появляться на киноэкранах. Где он сейчас, что известно о его здоровье, подала ли Татьяна Кравченко на него в суд?

Чем сейчас занимается Садальский

В мае 2020 года актер запустил собственный YouTube-канал и блог в «Живом Журнале». Садальский регулярно наполняет профили разным контентом. Он появляется на экранах ТВ, активно общается с журналистами и блогерами, а также часто высказывается по разным вопросам, касающимся не только шоу-бизнеса, но и политики.

Кроме того, он часто выходит на сцену. Например, актер выступает в программах вместе с Еленой Воробей и другими артистами в разных российских городах. Кроме того, Садальский играет в театрах.

Что известно о здоровье Садальского

В январе актер оказался в Боткинской больнице. Telegram-канал Mash со ссылкой на социальные сети артиста сообщал, что у Садальского открылось кровотечение из-за разжижающих кровь препаратов, которые тот принимал.

25 января Telegram-канал «112» сообщил, что актера выписали из больницы. Согласно информации издания, у Садальского диагностировали гипертонический криз, а также искривление перегородки носа и ринит.

В марте актер снова оказался в больнице. В своих соцсетях он говорил, что пришел в госпиталь на обследование. Артист поделился снимком своей руки под капельницей и добавил, что у него тонкие и хрупкие вены.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Станислав Садальский

Как Садальский относится к СВО

В январе 2023 года актер заявил, что поддерживает проведение российской военной операции на Украине. Артист объяснил свою позицию тем, что «унижают мой русский язык» и «первыми начали не мы».

Вместе с тем он поддержал актрису Лию Ахеджакову, в отношении которой проводилась проверка по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Поводом стало появление артистки на сцене в городе Бремен с украинским флагом. Позже Ахеджакова рассказала, что флаг ей подсунул провокатор вместе с букетом цветов.

За что Садальский критиковал Кравченко

Актер обвинил коллегу по цеху Татьяну Кравченко в алкоголизме, когда та не явилась на спектакль, в котором они вместе играли. Когда артистка объяснила свое отсутствие неприязнью к Садальскому, тот ответил, что звезда «Сватов» «пудрит мозги» зрителям.

«Татьяна Эдуардовна пытается делать вид, что ей три года, а не 70. Что можно просто так надуть губы, сесть на горшок и не вставать с него до полдника. Может быть, бедный зритель купится и на этот бред. Он уже настрадался из-за предыдущей версии, что по дороге в аэропорт Татьяна Эдуардовна попала в аварию и водитель погиб», — высказался Садальский.

Кравченко сообщала, что намерена подать иск против Садальского за клевету. Артист ответил, что готов встретиться с коллегой в суде и пока не готов извиняться за свои слова.

Актриса Людмила Поргина назвала конфликт Садальского и Кравченко «неприятной историей». Она призывала артистов помириться.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актрисы Варвара Лаптева (Люба) и Татьяна Кравченко (Нина Петровна) (слева направо) в сцене из спектакля «Под одной крышей»

Чем Галкин насолил Садальскому

В январе артист заявил, что он «терпеть не мог» юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В интервью Вячеславу Манучарову он сказал, что не хочет ругать артиста, потому что после отъезда шоумена из России это делает каждый.

«Я не могу ругать Галкина сейчас, потому что его ругают все. Ты знаешь, я его терпеть не мог», — признался актер.

Недавно Садальский вновь резко высказался о Галкине, назвав его глупым человеком. В беседе с «АиФ» он подчеркнул, что юмористу следовало бы молчать.

«Максим — глупый человек. Он глубоко глупый, понимаете? Уж лучше бы молчал. Сидел и молчал бы», — заявил актер.

Кого еще и за что критиковал Садальский

После того как директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил, что покойную актрису Инну Чурикову в постановках заменят Татьяной Васильевой, Садальский пристыдил руководителя. По его словам, пригласить артистку стоило «без всяких комментариев в адрес недавно умершего человека». Он подчеркнул, что Чурикову «нельзя заменить», и упрекнул Варшавера в «отсутствии актерской этики».

Позднее он обвинил актрису Юлию Пересильд в алкоголизме. Он назвал ее «выпивохой» и призвал отказаться от употребления спиртного. Это был второй конфликт артистов, первый произошел в 2021 году, когда актер заявил, что Пересильд не летала на МКС для съемок фильма «Вызов».

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