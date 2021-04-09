Сильвестр Сталлоне стал членом частного клуба Трампа

https://static.news.ru/photo/61c6e182-9ac8-11eb-8f8a-96000091f725_660.jpg Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Звезда Голливуда Сильвестр Сталлоне стал членом частного клуба экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в американском штате Флорида.

Актёр был замечен среди гостей клуба на вечеринке в марте. В частности, его видели позирующим для фото с другими посетителями, сообщает FoxNews со ссылкой на источники.

Ранее стало известно, что Сталлоне приобрёл во Флориде имение стоимостью более $35 млн. В него входят два дома — основной и гостевой, — а также небольшой бассейн.

Ранее NEWS.ru писал, что Сталлоне, сам того не ведая, стал гражданином Болгарии. Дело в том, что злоумышленники, занимавшиеся изготовлением фальшивых документов, использовали его фото для демонстрации качества своей работы. Они изготовили паспорт на имя голливудского актёра, указав в качестве места его рождения Софию. Преступники арестованы. К Сталлоне претензий у болгарской полиции нет. Там полагают, что актёру даже неизвестно о том, что его сделали гражданином республики.