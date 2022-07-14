Шукшину лишили четырехкомнатной квартиры в центре Москвы Актриса Шукшина подала в суд на застройщика ЖК «Кино-7» из-за проблем с московской квартирой

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Мария Шукшина

Российская актриса Мария Шукшина подала в суд на застройщика жилого комплекса «Кино-7», поскольку он седьмой год не отдает приобретенную ею четырехкомнатную квартиру в центре Москвы, сообщает Telegram-канал Mash. Представитель застройщика оправдывает это тем, что у него нет документов для передачи жилья в собственность.

В 2004 году Шукшина стала пайщиком проекта элитного жилья, который разработали Союз кинематографистов России и строительная компания «Интеко». В обмен на взнос она планировала получить квартиру в новом жилом комплексе в 1-м Самотечном переулке. Однако в связи с постоянными корректировками и доработками проекта жилье строилось более 10 лет.

В 2016 году ЖК «Кино-7» был сдан, но выяснилось, что Шукшина не сможет оформить на себя квартиру. В качестве причины застройщик рассказал, что у него нет документов для передачи собственности пайщикам. Актриса продолжает вести судебные разбирательства, но на сегодняшний день она все еще не является законным собственником квартиры.

Ранее глава Фонда развития территорий (ФРТ) Константин Тимофеев заявил, что более 41 тысячи обманутых дольщиков могут претендовать на выплаты денежных компенсаций в ближайшее время. По его словам, это единственный верный вариант, когда завершить строительство невозможно.