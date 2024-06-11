Шоумен раскрыл, почему Троянова желает смерти русским детям Шоумен Барецкий: Троянова изображает ненависть к русским ради работы на Западе

Шоумен Стас Барецкий в разговоре с NEWS.ru заявил, что актриса Яна Троянова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) изображает ненависть и поддерживает призыв убивать русских детей ради работы на Западе. Он подчеркнул, что таким образом артистка пытается понравиться. При этом, по мнению шоумена, лучше бы Троянова занималась своим психическим здоровьем.

Надо заниматься своим здоровьем психическим. Она просто играет в игру Запада. А делает она это потому, что пытается понравиться Западу. Это у них естественный процесс, у таких людей. Наверное, работу какую- то хочет, — пояснил Барецкий.

Как уточнил шоумен, от Трояновой подобные высказывания вполне ожидаемы. По мнению Барецкого, актриса «злая, потому что у нее поломанная судьба».

С Яной Трояновой вообще непонятно, мужчина это или женщина (трансгендер, часть ЛГБТ, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена. — NEWS.ru). Чего от такого человека еще можно ожидать? Она злая, потому что у нее поломанная судьба, это страшно. Спорить с человеком, который наполовину мужчина, наполовину женщина — глупо, — добавил шоумен.

Сенатор Ольга Епифанова ранее заявила, что Троянова после русских детей возненавидит и французских. По ее словам, в РФ артистка отметилась «средненькими» проектами. Она предположила, что знаменитость страдает инфантилизмом, обвиняя окружающих в своих проблемах.