Сенатор ответила на «смачный плевок» Трояновой в русских детей Сенатор Епифанова: фразой о русских детях Троянова обнажила свой инфантилизм

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global look Press

Яна Троянова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов)

Российская актриса Яна Троянова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) после русских детей возненавидит и французских, предположила в разговоре с NEWS.ru сенатор Ольга Епифанова. По ее словам, в РФ артистка отметилась «средненькими» проектами. Член Совета Федерации предположила, что знаменитость страдает инфантилизмом, обвиняя окружающих в своих проблемах. Она выразила мнение, что Троянова способна только на «смачный плевок» в сторону России.

Людей, склонных обвинять в собственных неудачах всех подряд, называют людьми с внешним локусом контроля. Это инфантильные люди, не желающие брать на себя никакой ответственности за свою жизнь. Такие и скатываются в саморазрушение — в алкоголизм, что нам красноречиво демонстрирует Троянова, которая только и умеет, что смачно плюнуть в сторону России, особенно в сторону беззащитных детей, — заявила Епифанова.

Сенатор не исключила, что Троянова старается «выслужиться» перед Западом. Она предположила, за слова об убийстве русских детей актрису необходимо наказать в самой Европе.

Согласие Трояновой с тем, что русских детей надо убивать, должно быть наказуемым даже в запутавшейся в своих ценностях цивилизованной толерантной Европе. Ведь сегодня этот человек предлагает зло для русских, а завтра в очередном алкогольном припадке нападет на французских детишек. С неадекватностью надо бороться на месте, — подытожила Епифанова.

Троянова ранее заявила, что считает заслуженным призыв убивать русских, в том числе детей. По ее словам, Россия предала «меньшинство», которым она гордится. Актриса считает, что выражение «хороший русский — мертвый русский» в какой-то степени верно.