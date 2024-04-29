Шоу «Маска», второй полуфинал: кого раскрыли 28 апреля, кто остался, финал

Фото: Пресс служба НТВ

В эфире канала НТВ вчера, 28 апреля, показали второй полуфинал пятого сезона шоу «Маска». Кого из артистов раскрыли в воскресенье?

Кто из участников снял маску

В проекте перед началом 11-го выпуска осталось пять масок: Бабочка, Енот, Змей Горыныч, Матрешка и Кот.

Членами жюри по традиции были Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Валерия. Приглашенным судьей стал певец Эльчин Азизов.

В номинацию на вылет попали Кот и Матрешка. По решению жюри маску должна была снять Матрешка.

Родригез предположил, что в костюме скрывается Ева Власова, Анжелика Агурбаш или Дарья Блохина. Тодоренко решила, что Матрешка — это Надежда Ангарская. Валерия назвала Анастасию Макееву, Киркоров и Азизов — Анастасию Стоцкую. Она и сняла маску.

«Я в шоке. Вообще не рассчитывала, что далеко доберусь. Потому что это развлекательное шоу, оно предполагает юмор. Много играю характерных персонажей, комедийных, но у тебя прописанный текст и проверенные репризы, над которыми все смеются. А здесь нужно импровизировать, отвечать на вопросы членов жюри. А вопросы Регины Тодоренко иногда вводили меня в ступор! Но это было прекрасно, хочу поблагодарить всех, кто делает шоу „Маска“. Вы фантастические, работать с вами — огромное удовольствие», — сказала Стоцкая.

Киркоров отметил, что узнал голос «своей любимицы». Кроме того, поп-король признался, что давно пожалел о том, что в свое время не ушел к Стоцкой, которую называл «любовью всей своей жизни».

«А теперь, душа-девица, на тебе хочу жениться. Цитата из „Мухи-Цокотухи“. Ты ж моя красавица», — обратился он к исполнительнице.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анастасия Стоцкая

Кто был приглашенной маской

В 11-м выпуске было две приглашенные маски — Кот-2 и Барби.

Эльчин Азизов предположил, что в Коте-2 выступает Марк Тишман, его мнение поддержала Валерия. Филипп Киркоров услышал в коте Егора Крида, а Регина Тодоренко — Эльдара Джарахова. Тимур Родригез выбирал между Евгением Папунаишвили и Дмитрием Губерниевым.

Родригез оказался прав. Именно танцор Евгений Папунаишвили скрывался в маске Кота.

Разгадывая Барби, члены жюри обратили внимание на низкий рост артистки, скрывавшейся под маской.

«Это Александра Пахмутова или Лариса Рубальская», — предположила Тодоренко.

Киркоров пошутил, что в костюме Барби скрывается «карлица». Но в итоге права была Тодоренко, и под маской действительно оказалась поэтесса Лариса Рубальская.

Поп-король извинился перед Рубальской за свои слова, однако она ответила, что не обиделась из-за сравнения с карликом.

Кто снимал маску в предыдущих выпусках

В пятом сезоне шоу уже снимали маски Кукуруза, Мотылек, Водяной, Акула, Арлекин, Перец, Кактус, Горилла и Щенок.

Кукурузой оказался телеведущий Сергей Майоров, Мотыльком — актриса и певица Настасья Самбурская, Водяным — актер Станислав Ярушин, Акулой — рэп-исполнитель Артем Качер, Арлекином — блогер Мия Бойка, Перцем — музыкант Давид Манукян (Дава), Кактусом — солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова, Гориллой — певец Акмаль Ходжаниязов, Щенком — музыкант Денис Клявер.

Финал пятого сезона пройдет 5 мая 2024 года. Приглашенные члены жюри: победители четвертого сезона Сергей Лазарев в маске Скорпиона и Дима Билан в маске Мамонтенка.

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