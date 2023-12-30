SHOT: Валерий Меладзе испугался скандала вокруг Ивлеевой и погасил долги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Меладзе

Telegram-канал SHOT сообщает, что певец Валерий Меладзе погасил все свои долги перед налоговой на фоне скандала с «голой» вечеринкой Анастасии Ивлеевой. По его данным, сам исполнитель не был на мероприятии, но решил перестраховаться, так как ранее к нему уже появлялись вопросы у общественников.

Канал пишет, что Меладзе выплатил почти 1,8 млн рублей Федеральной налоговой службе. Отмечается, что теперь артист войдет в 2024 год без налоговых задолженностей.

В начале декабря SHOT писал, что Валерий Меладзе задолжал налоговой службе 1,74 млн рублей. По его данным, это в шесть раз больше, чем месяцем ранее. Как выяснил канал, ФНС выставил музыканту счет в 1 749 326 рублей, хотя еще за три недели до этого Меладзе был должен всего 275 тысяч рублей.

Ранее отмечалось, что артист продолжает зарабатывать в России благодаря торговому центру «Вантаж» в Москве. Как уточняют журналисты, в прошлом году фирма заработала 15,7 млн рублей.

Вместе с этим стало известно, что Валерия Меладзе могут лишить авторских выплат за прослушивание его песен в России. С такой инициативой выступили «Ветераны России», которые предложили направить эти деньги в пользу государства, в частности на поддержку участвующих в специальной военной операции на Украине бойцов.