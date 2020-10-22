Шнуров высмеял Пригожина и Валерию за фото из Дубая

https://static.news.ru/photo/a92ce4a2-1465-11eb-b147-fa163e074e61_660.jpg Фото: valeriya/instagram.com

Российский музыкант и шоумен Сергей Шнуров опубликовал очередное сатирическое стихотворение. Он высмеял Валерию и её мужа, продюсера Иосифа Пригожина, за поездку в Дубай — фото на фоне небоскрёба Бурж-Халифа в соцсетях ранее опубликовала певица.

Шнуров, стоит отметить, уже критиковал Пригожина, когда продюсер весной пожаловался на «чудовищное» финансовое положение артистов, в котором они оказались из-за пандемии коронавируса. В тот раз лидер группы «Ленинград», никогда не стеснявшийся в употреблении крепких выражений, прошёлся по оппоненту нецензурно. Теперь Шнуров обошёлся без использования обсценной лексики.

Вот те раз, и здравствуй снова, // Йося с Лерой, словно бай, // Нет, не на Мальдивах, что вы, // Это только лишь Дубай, — написал музыкант в Instagram.

При этом Шнуров оказался далеко не единственным, кто возмутился фотографией из Дубая. Многие подписчики Валерии также раскритиковали певицу и её супруга, отмечая, что прежние жалобы Пригожина не соответствуют тому, какой образ жизни ведёт звёздная пара. Также поклонники выразили недовольство тем, что продюсер с женой путешествуют по миру в период пандемии COVID-19.

Вот вам и самоизоляция. Люди сидят дома, есть нечего, в масках задыхаются, а вы катаетесь, развозчики коронавируса, — сказано в одном из комментариев к фотографии.

Ранее NEWS.ru рассказывал о стихотворном обращении Шнурова к музыканту Юрию Лозе. Лидер «Ленинграда» посмеялся над тем, что Лоза получил благодарность от президента РФ Владимира Путина. Автор хита «Плот», впрочем, не остался в долгу, заметив, что его оппонент не блещет ни стихотворным, ни музыкальным талантами.