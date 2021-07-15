Шнуров возродит производство технической конопли в России

Российский музыкант и лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров займётся производством технической конопли. Артист приобрёл долю в 5% компании «Смарт Хемп», возрождающей в РФ выпуск изделий из этого растения, передаёт «Интерфакс».

По 2,5% долей в «Смарт Хемпе» звезде уступили Максим Уваров и Сергей Пупко, до последнего времени владевшие предприятием на паритетных началах. Теперь у Уварова и Пупко по 47,5%, у Шнурова — 5% в «Смарт Хемп».

В 2020 году фирма заявила о строительстве завода по переработке пеньковолокна в Ивановской области. Работы собираются завершить в III квартале 2021-го, объём инвестиций в проект оценивают в 2,5 млрд рублей.

Посевы технической конопли находятся в двух районах региона. В 2021 году «Смарт Хемп» собирался расширить площадь для собственной переработки до пяти тысяч гектаров.

Ранее сообщалось, что адвокат экс-солистки российской рок-группы «Ленинград» Алисы Вокс Роман Лалаян раскрыл причину судебных разбирательств по иску исполнительницы к лидеру коллектива Сергею Шнурову. Юрист отметил, что его клиентка хочет получить 20 млн рублей за хит «Экспонат» и ещё 38 композиций, написанных совместными усилиями.