Шнуров срочно покинул вечеринку ПМЭФ из-за внезапных родов молодой жены

https://static.news.ru/photo/4fc34856-c3ed-11eb-b195-96000091f725_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сергей Шнуров был вынужден срочно покинуть вечеринку Международного экономического форума из-за внезапных родов у молодой супруги. Гости проводили время на Крестовском острове в ресторане Royal Beach в Петербурге, сообщает Пятый канал.

Музыкант срочно выехал в аэропорт Пулково, чтобы улететь в Москву. Шнуров и его четвёртая жена Ольга Абрамова ждут ребёнка, который станет у артиста уже третьим. О радостном событии Шнуров сообщал ещё в декабре прошлого года.

У Шнурова есть 28-летняя дочь Серафима от Марии Исмагиловой, 21-летний сын Аполлон от второй жены Светланы Костицыной. А с 2010 по 2018 год музыкант был женат на Матильде Мозговой, которая изменила его в лучшую сторону. С третьей женой Шнуров бросил пить, сменил гардероб, стал очень востребованным исполнителем.

Как только Шнуров развёлся с Матильдой Мозговой, он тут же женился на дочери уральского миллиардера Валерия Абрамова Ольге. Как только артист вступил в брак, он тут же заявил о прекращении выступлений группы «Ленинград».

Как сообщалось ранее, музыкант и бывший лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой новый коллектив. В Instagram он сообщил о группе «Зоя» и её первом альбоме «Это жизнь».