https://static.news.ru/photo/b2670320-557c-11ea-88a1-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский музыкант Сергей Шнуров, вступивший в ряды петербургского отделения Партии Роста, отказался менять слова песни про выборы из фильма «День выборов».

Это народная уже поговорка, это вошло в народ, это все поют. Как я могу это поменять? Я ещё не кандидат. Я пока политический деятель, когда буду кандидатом, тогда споём эту песню вместе, — заявил артист в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ.

По его словам, он займётся культурой, так как эта сфера нуждается в изменениях. При этом он считает мат неотъемлемой её частью российской.

Сергей Шнуров получил партбилет Партии Роста 20 февраля. Своё решение поэт объяснил тем, что россияне часто просят его разобраться в той или иной проблеме и этим буквально вынудили звезду начать политическую карьеру. Членство в партии Шнуров вновь прокомментировал в стихах.

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Наталья Поклонская с иронией отреагировала на новость о том, что музыкант занялся политической карьерой, и посвятила ему шуточное стихотворение.