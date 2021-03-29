Шэрон Стоун обвинила своего деда в растлении

Американская актриса Шэрон Стоун призналась, что в юном возрасте она и её сестра Келли подверглись сексуальному насилию со стороны их родного деда.
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Этот эпизод из своей жизни Шэрон Стоун упомянула также в мемуарах, которые будут опубликованы в ближайшее время.
Как писал NEWS.ru, Шерон Стоун готовит к публикации мемуары, в которых расскажет о своей личной жизни, карьере и самых сокровенных моментах. «Я научилась прощать непростительное. Я надеюсь, что когда я разделю своё путешествие, вы тоже научитесь делать то же самое», — так она объяснила появление своей книги под названием The Beauty of Living Twice.
В издательстве Alfred A. Knopf уточнили, что читатели смогут узнать о тяжёлом детстве Стоун в Пенсильвании, работе в фильмах «Основной инстинкт» и «Казино», двух браках, перенесённом в 2001 году инсульте, а также о её общественной деятельности. Книгу планируется выпустить в твёрдом переплёте, электронном и аудиоформате, который 62-летняя актриса запишет сама.