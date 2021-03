Шэрон Стоун обвинила своего деда в растлении

https://static.news.ru/photo/ea4464d4-90ab-11eb-9c11-96000091f725_660.jpg Шэрон Стоун Фото: Gregor Fischer/dpa/Global Look Press

Американская актриса Шэрон Стоун призналась, что в юном возрасте она и её сестра Келли подверглись сексуальному насилию со стороны их родного деда.

Как рассказала звезда «Основного инстинкта» в интервью New York Times, насилие над сёстрами совершал дед по маминой линии. Шэрон Стоун призналась, что решила обнародовать эту информацию после того, как сообщила обо всём матери. Та, по её словам, отреагировала на открывшуюся правду сдержанно и была несколько «сбита с толку» от услышанного.

Этот эпизод из своей жизни Шэрон Стоун упомянула также в мемуарах, которые будут опубликованы в ближайшее время.

Как писал NEWS.ru, Шерон Стоун готовит к публикации мемуары, в которых расскажет о своей личной жизни, карьере и самых сокровенных моментах. «Я научилась прощать непростительное. Я надеюсь, что когда я разделю своё путешествие, вы тоже научитесь делать то же самое», — так она объяснила появление своей книги под названием The Beauty of Living Twice.

В издательстве Alfred A. Knopf уточнили, что читатели смогут узнать о тяжёлом детстве Стоун в Пенсильвании, работе в фильмах «Основной инстинкт» и «Казино», двух браках, перенесённом в 2001 году инсульте, а также о её общественной деятельности. Книгу планируется выпустить в твёрдом переплёте, электронном и аудиоформате, который 62-летняя актриса запишет сама.