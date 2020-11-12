Шепелев опубликовал редкий снимок с возлюбленной

Телеведущий Дмитрий Шепелев, воспитывающий сына Платона от брака с покойной певицей Жанной Фриске, в настоящий момент находится в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой.
Знаменитый мужчина только недавно начал демонстрировать подписчикам фото своего ребёнка. Наконец дело дошло и до возлюбленной.
На своей официальной странице в социальной сети ведущий опубликовал романтичный снимок с Тулуповой. В кадре пара обнимается, влюблённые смотрят друг на друга.
Спасибо за твою смелость, спасибо за красоту, спасибо за смех! — подписал Шепелев фото в Instagram.
Подписчики пожелали паре счастья и отметили, что телеведущий и дизайнер прекрасно смотрятся вместе,
Как ранее передавал NEWS.ru, Дмитрий Шепелев присматривает для себя и своей возлюбленной Екатерины Тулуповой новую квартиру.