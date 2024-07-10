SHAMAN: последние новости, зависть Шаляпина, влиятельные покровители

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) долго и сложно пробивался на сцену, заявила его коллега Татьяна Куртукова. Какие еще последние новости об исполнителе известны сегодня, 10 июля?

Как SHAMAN стал популярным

Исполнительница песни «Матушка» Татьяна Куртукова на шоу «Посиделки на Дорожном радио» заявила, что SHAMAN проделал невероятно сложный путь к успеху.

Куртукову неоднократно сравнивали с SHAMAN из-за исполнения патриотичных песен, однако артистка уточнила, что не пародирует никого и желает ассоциироваться только с самой собой. Также она отметила, что исполнителям народной музыки в разы сложнее добиться успеха, нежели другим.

«Ярослав сам не раз рассказывал, как долго ему приходилось пробиваться. С народной музыкой очень тяжело начинать карьеру в шоу-бизнесе и тем более стать мегазвездой», — поделилась Куртукова.

По мнению певицы, артистов с фольклорным творчеством можно по праву назвать легендарными, поскольку добиться успеха им намного сложнее, чем академическим или эстрадным музыкантам. Она добавила, что SHAMAN является нонсенсом отечественного шоу-бизнеса.

«Мы видим, что среди народников немногие смогли стать легендами и достичь таких высот. Для индустрии это вообще нонсенс!» — считает Куртукова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

Что за влиятельные люди стоят за SHAMAN

Певец Прохор Шаляпин признался, что завидует стремительной карьере SHAMAN. По его мнению, успех коллеги связан с поддержкой влиятельных лиц.

«За ним встали серьезные люди. Это все знают в шоу-бизнесе, я в этом ничего не вижу плохого. Мы спали 20 лет, никто не обращал внимания, что у нас патриотикой вообще никто не занимается», — рассказал Шаляпин в интервью на YouTube-канале «ШоуДо».

Исполнитель отметил, что много лет занимается русской народной музыкой, но получить поддержку влиятельных людей так и не смог.

«Эти кланы, которые сидели там, с каналами дружили, с этими редакторами, — люди зарабатывали деньги. Им, конечно, было плевать, что ты тоже хочешь на канал. Нет за мной никакого клана. У меня есть несколько влиятельных друзей из разных сфер, но за мной никого нет. Если бы за мной кто-то стоял, наверное, я бы не пошел по этому пути с бабушками», — объяснил он.

Где в ближайшее время выступит SHAMAN

SHAMAN продолжает концертный тур. Его ближайшие выступления состоятся в Сочи (22 июля), Геленджике (24 июля), Анапе (25 июля), Перми (23 сентября), Нижнем Тагиле (24 сентября), Екатеринбурге (25 сентября), Кургане (27 сентября), Тюмени (29 сентября), Челябинске (2 октября), Магнитогорске (3 октября), Нижнем Новгороде (7 октября), Твери (19 октября), Дзержинске (23 октября), Владимире (25 октября), Костроме (27 октября), Иваново (28 октября), Смоленске (5 ноября), Брянске (6 ноября), Липецке (12 ноября), Воронеже (16 ноября), Сергиевом Посаде (27 ноября) и Реутове (28 ноября).

Помимо этого, у SHAMAN уже запланировано выступление на 2025 год — 9 марта он даст концерт в Москве.

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