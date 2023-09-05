SHAMAN показал новую версию клипа «Я русский»: чем она отличается от старой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

SHAMAN

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) опубликовал новую версию клипа «Я русский», снятую в его родном городе Новомосковске. Чем отличается ролик от прежнего клипа и какие еще патриотические видео выпускал музыкант?

О чем новая версия клипа «Я русский»

Новое видео, опубликованное на YouTube-канале певца, получило название «SHAMAN разрывает стадион в родном городе». Оно представляет из себя нарезку моментов концерта, проходившего 30 июня в Новомосковске. Шоу транслировалось в прямом эфире канала «Первый Тульский». Кадры с выступления музыканта показывают под его композицию «Я русский».

«Давайте вспомним наиболее яркие моменты моего большого летнего шоу в родном Новомосковске», — подписал ролик исполнитель.

Онлайн-версию концерта SHAMAN посмотрели около 500 тысяч человек. На видео заметно, что артист прибыл в Новомосковск на вертолете. Его шоу сопровождалось спецэффектами.

О чем песня и клип SHAMAN «Я русский»

SHAMAN опубликовал клип на песню «Я русский» 22 июля прошлого года. Артист сам написал музыку и слова к композиции, а также придумал сюжет видео. За сутки ролик набрал миллион просмотров, 115 тысяч лайков и 20 тысяч комментариев. Клип занял первое место в трендах YouTube.

«„Я русский“ — это не песня, а состояние души! Мне захотелось сделать людям подарок, и я написал эту песню», — комментировал релиз SHAMAN.

В ролике исполнитель гуляет в белой рубашке по полю среди колосьев, на его груди — крест. Во второй части клипа артист предстает в образе бунтующего рок-идола и поет для своих поклонников, что стилистически совпадает с духом песни. Сама песня — патриотическая. Она рассказывает про преемственность поколений и о том, что россияне должны гордиться своей страной.

Какие еще патриотические песни и клипы выпускал SHAMAN

SHAMAN выпустил свой хит «Встанем» за день до начала спецоперации — 23 февраля 2022 года. 23 сентября артист спел на концерте «Своих не бросаем», посвященном референдумам о присоединении к России территорий ЛДНР, Запорожья и Херсонской области. 30 сентября он вместе с президентом РФ Владимиром Путиным исполнил гимн страны на Красной площади.

В День народного единства SHAMAN опубликовал клип на песню «Встанем». В видео он спел композицию вместе с Николаем Басковым, Надеждой Бабкиной, Зарой, Николаем Расторгуевым, Олегом Газмановым, Ларисой Долиной, Сергеем Лазаревым, Григорием Лепсом, Стасом Михайловым и другими артистами.

«За более чем тысячелетнюю историю нашей Родины, она неоднократно сталкивалась с угрозой национальному суверенитету, стояла на грани распада и гибели. И каждый раз, благодаря мужеству, самоотверженности и героизму нашего народа право на жизнь, на существование, на свою культуру и язык нам удавалось отстоять», — напомнил музыкант.

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев назвал песню «Встанем» гимном спецоперации. Он отметил, что композиция ушла в народ и стала ассоциироваться с подвигами российских солдат.

«На мой взгляд, сегодня гимном спецоперации можно считать песню SHAMAN „Встанем“, которая как никакая другая отражает моральный дух наших военных. Это та песня, которая пошла в народ. Может, в самих окопах ее слушать особо недосуг, зато слова разлетелись по всей России и ассоциируются именно с подвигами наших солдат», — сказал Расторгуев.

В апреле 2023 года музыкант представил видео на песню «Мы», в котором снялся получивший медаль «За доблесть и отвагу» школьник Федором Симоненко из Брянской области.

В июле этого года SHAMAN показал новый клип под названием «Мой бой». В нем певец на сцене выступает перед военнослужащими, его концерт перекрывается кадрами хроники из зоны боевых действий. Видео было снято во время тура исполнителя по городам новых регионов России.

«Привет, Россия! Мой тур по Новороссии продолжается! Документальные кадры посещения госпиталей и военных частей в зоне СВО, съемки концертов в Мариуполе, Луганске, Геническе, Снежном и Краснодоне. В нем показаны герои нашей эпохи, превратившие подвиг в профессию», — рассказывал SHAMAN.

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