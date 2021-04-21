Сергей Шнуров рассказал, за что от него «прилетало» Гагариной и Басте

https://static.news.ru/photo/8ecd9974-a2b0-11eb-b9da-96000091f725_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров объяснил причины своих постоянных нападок на рэпера Басту и певицу Полину Гагарину.

Вместе с Полиной Гагариной, Валерием Сюткиным и Бастой Шнуров являлся наставником девятого сезона проекта «Голос» на Первом канале. Музыкант всегда отличался своенравностью и едкими высказываниями в адрес исполнителей. Как объяснил певец, он начал конфликтовать с коллегами только после того, как они стали вместе вести шоу.

По словам Шнурова, скандалами он хотел поднять рейтинг программы, которая казалась ему скучной.

Нужен конфликт, история. Более-менее мне подходящий по весу и возрасту на проекте был Баста. Вот я и придумал врага. Мы сыграли эту игру. Это не была постановка. Когда выходят на ринг боксёры, там же не постановка? У нас тоже не постановка, — рассказал он на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Как отметил Сергей Шнуров, Полине Гагариной также «прилетало» от него, поскольку она неудачно сидела между ним и Бастой и пыталась примирить артистов.

Ранее Сергей Шнуров неожиданно для всех выдал тёплые и душевные слова в адрес рэпера Басты после выступления его подопечного в четвертьфинале шоу «Голос». Эпатажный музыкант вдруг заявил, что вся его «критическая сторона» куда-то пропала и он не может сказать ничего плохого. Шнуров не только не стал критиковать выступления подопечных своего «заклятого друга» Басты, а даже сделал ему комплимент.