Седокова разоткровенничалась, как заработала на две квартиры

Анна Седокова пошла на откровенные признания о двух своих квартирах, ради которых загнала себя в финансовую кабалу. Певица платит сразу две ипотеки за старое и новое жильё.
Новое — это квартира в респектабельном месте, за которую Седокова должна выплачивать ипотеку ближайшие 20 лет. Деньги на неё певица собирала буквально по копейке.
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Было всё — и продажа крестов Graff, и слёзы в туалете, — поведала певица подписчикам в своём личном блоге.
И если раньше выплаты по кредитам даже не чувствовались, то сейчас артистка решила покончить с финансовой зависимостью, для чего даже изучила азы экономики и планирования.
Для этого Седокова установила на телефон специальную программу, которая рассчитала ей условия выплаты ипотеки в более короткие сроки. И теперь певица вместо 20 лет собирается потратить на кредиты всего два года и покончить с долгами.
Сделать это будет непросто, отмечает Седокова. Ей придётся на всём экономить и работать в 20 раз больше. Но это стоит того, чтобы достичь финансовой свободы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Анна Седокова решила опубликовать книгу о своей жизни. Рукопись вышла под названием «Я — сильная, я — справлюсь».
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