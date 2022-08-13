«Самый низменный пример»: Сафронов высказался о закрытии ток-шоу на ТВ Сафронов назвал ток-шоу на российском ТВ «самым низменным» примером с Запада

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Никас Сафронов

Никас Сафронов высказал своё мнение о закрытии ток-шоу на российском телевидении. Он считает, что отечественное ТВ взяло «самый низменный» пример ток-шоу, которые пришли в Россию с Запада, приводит мнение художника PROZVEZD.

По мнению Сафронова, от закрытия таких шоу телеканалы ничего не потеряют, а зрители только выиграют, так как временами передачи переходят границы дозволенного.

В наше непростое время, наверное, действительно, не стоит показывать на федеральных каналах то безобразие, которые мы периодически наблюдаем во всевозможных ток-шоу на разных телеканалах — грязь, склоки, скандалы, ложь, — считает художник.

Другим негативным моментом ток-шоу является незаслуженное очернение людей, начиная от знаменитостей и заканчивая самыми простыми россиянами. Причём, не разобравшись в ситуации или намеренно запустив «утку». В итоге серьёзным людям это начинает надоедать, поэтому и ведутся разговоры о закрытии такого формата телепередач.

Зрителям показывают нижнее бельё, драки за наследство, рассказывают, кто с кем спит. Это все — негативный пример для народа. Ток-шоу пришли к нам с Запада, мы взяли самый низменный пример, — аргументирует Сафронов.

По мнению художника, потребительский вкус нужно формировать качественным продуктом, а не наоборот. Что же касается дальнейшей судьбы ток-шоу, которые делают большое количество профессионалов, то их можно бы модернизировать, считает художник. И создавать более интересные программы с не настолько скандальными сюжетами.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин предложил ограничить показ сцен насилия и жестокости, а также исключить на федеральных телеканалах ток-шоу и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь.