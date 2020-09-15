Самая красивая женщина в мире стала героиней рекламы люксового бренда

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Признанная самой красивой женщиной в мире супермодель палестинского происхождения из США Белла Хадид снялась в рекламе люксового итальянского бренда. Ролик с ней опубликовали на официальной странице марки в социальной сети.

На видео Хадид полулежит на пляже на фоне океана. В руках она держит модный журнал. На самой красивой женщине мира слитный купальник c орнаментом, золотое колье, серьги, кольца и браслеты.

Также, суля по обнародованным в Instagram кадрам, в рекламе также снялась супермодель Хейли Бибер — жена знаменитого певца Джастина Бибера. Девушка сидит на коленях и тоже держит в руках журнал. На супруге Бибера надето яркое розовое бикини с золотыми вставками.

Как ранее писал NEWS.ru, в январе 2020 года Белла Хадид показала серию снимков с провокационной фотосессии. Женщина позировала без бюстгальтера, «прикрыв» груди скотчем и краской.

Ещё на одном откровенном снимке тело супермодели покрыто узорами, похожими на отпечатки при загаре.