Садальский назвал единственный недостаток Федосеевой-Шукшиной Садальский: единственный недостаток Федосеевой-Шукшиной - ее бывший муж Алибасов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Станислав Садальский

Актер Станислав Садальский заявил, что единственный недостаток Лидии Федосеевой-Шукшиной — ее бывший муж Бари Алибасов, с которым она сошлась в июне после громкого бракоразводного процесса. В интервью «Слову и делу» он рассказал, что артистка сейчас находится в Новой Москве и активно принимает поздравления с днём рождения.

Она потрясающая. Я с ней разговаривал утром, она сегодня в новой Москве. Я говорю: «Звонил муж?» Она говорит: «Бывший». Нет, не звонил. Она замечательная, и у нее только один недостаток — это Бари, — заявил актер.

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина 25 сентября отметила свой 84-й день рождения. Артистка известна по таким фильмам, как «Калина красная», «Они сражались за Родину», «Вам и не снилось», «Печки-лавочки», а также участием в многочисленных скандалах на телевизионных ток-шоу.

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов ранее попал в больницу из-за проблем с позвоночником. По словам солиста коллектива Владимира Политова, Алибасов неудачно упал, но его жизни ничего не угрожает. Он добавил, что проблемы со спиной также вызваны тем, что продюсер несколько лет назад пытался перепрыгнуть через барабанную установку.

В июне Бари Алибасов рассказал о своем воссоединении с бывшей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной. По его словам, несмотря на громкий бракоразводный процесс, сейчас они живут счастливо.