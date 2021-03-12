Рустам Солнцев заявил о «большой беде», в которую попала Бузова

https://static.news.ru/photo/852c1fc2-8383-11eb-9db6-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер и бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев заявил о проблемах, которые возникли у Ольга Бузовой после расставания с Давой. По его словам, роман телеведущей был хорошо продуман и не имеет ничего общего с настоящими чувствами.

Солнцев сообщил в эфире шоу «Алёна, блин», что знает Бузову много лет и видит, как впустую проходит её жизнь. По словам блогера, поющая ведущая злоупотребляет спиртным, причём началось это года три назад. И ещё тогда шоумен призывал Бузову «завязывать».

Сейчас же ситуация только усугубилась.

Я понимаю, что ей никто не может помочь. Те друзья, которые приходят на дни рождения, те девочки, которые к ней приходят, — она им не нужна. Это даже не друзья, — уверен Солнцев.

Что касается романа с Давой, шоумен считает, что он был обговорён заранее, а ухажёра Ольге привела группа, с которой она работает.

Это какой-то прикол. Какой это роман? Зная Олю... Я должен был верить в этот роман в Stories? — резюмирует бывший участник «Дома-2».

Сейчас же, по словам Солнцева, Бузова переживает самый тяжёлый период в её жизни и находится в большой беде.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ольга Бузова сняла и опубликовала ролик на тему усыновления ребёнка из детдома. Фанаты были глубоко растроганы этим видео и посчитали, что у ведущей проблемы с рождением ребёнка.