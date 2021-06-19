Рудковская растрогала фанатов видео с крестин сына

https://static.news.ru/photo/256644d8-d13e-11eb-b57f-96000091f725_660.jpg Яна Рудковская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Яна Рудковская умилила фанатов трогательным видео с крестин восьмимесячного сына Арсения. Ребёнок снят в праздничной обстановке в изысканно декорированном саду.

Для гостей накрыты столы, сад, где проходит праздник, украшен цветами, на столах стоят сладости. Сам малыш в белой кофточке, синих штанах и кроссовках сидит на руках у матери. Сама Рудковская одета в платье с цветочным принтом. В кадре продюсер кружит сына.

С виновником торжества — малышом Арсюшей, — подписала видео продюсер.

На других видеороликах Рудковская режет торт с сыном Сашей и вовсю веселится в танцах с подружками.

Поклонники оказались очень растроганы личным праздником Рудковской. «Какое мероприятие шикарное. Поздравляю вас!», «Хочется поздравить вас с очень знаменательным событием! Здоровья малышу, маме и всем родным! Молодец вы, Яна! Вы пример для многих женщин! Так держать!», «Очень красивые! Поздравляю вас от души!», пишут в комментариях пользователи.

Как сообщалось ранее, Яна Рудковская в очередной раз похвалилась роскошью, показав украшенный дизайнерами сад к крестинам младшего сына Арсения. Состоится таинство 19 июня, вечеринка по этому поводу пройдёт в доме звёздных супругов, рассказала продюсер в своём микроблоге.