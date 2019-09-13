https://static.news.ru/photo/9e2906e8-d53d-11e9-8aa0-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: Яна Рудковская/vk.com

Известный продюсер Яна Рудковская и олимпийский чемпион Евгений Плющенко отмечают годовщину свадьбы. Со дня заключения их брака прошло 10 лет. Этим событием Яна решила поделиться с подписчиками.

10 лет со дня нашей свадьбы и 12 лет вместе! — написала она в Instagram , сопроводив пост сердечками.

Пара воспитывает сына Сашу, который регулярно радует публику своими успехами в фигурном катании. У обоих есть дети и от предыдущих браков. Евгений Плющенко часто видится с сыном от дочери петербургского бизнесмена Марии Ермак. Рудковская, в свою очередь, воспитывает ещё двух сыновей от брака с бизнесменом Виктором Батуриным.

Пользователи поспешили поздравить супругов с прекрасным событием, пожелав им счастья и долгих лет совместной жизни: «Вы очень красивая пара!! Поздравляю вас!! Побольше таких красивых и умных детей рожайте»; «Поздравляем! Пусть ваша любовь никогда не угасает!»; «Гармоничная пара».

Ранее, как писал News.ru, Рудковская удивила поклонников новым снимком. Светская львица опубликовала фотографию, на которой предстала в образе русалки. Интернет-пользователи восхитились её фигурой.