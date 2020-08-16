Рудковская остроумно ответила Плющенко на видео с тренировок

Яна Рудковская в шуточной форме прокомментировала видео с тренировок мужа. Евгений Плющенко опубликовал свежий ролик с тренировки из ледового дворца.
Папа в деле, — подписал видео фигурист.
Поклонники принялись хвалить спортсмена в комментариях, отмечая отточенность его движений, прыжков и тулупов. «Евгений, вы в великолепной форме», написали пользователи олимпийскому чемпиону.
Рудковская тоже оценила видео с тренировки.
Папа может, — прокомментировала продюсер выступление мужа.
Ранее NEWS.ru сообщал, что тренерский штаб Евгения Плющенко поставил новую произвольную программу фигуристке Александре Трусовой. Программа будет связана с пьесой Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».
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