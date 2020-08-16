Рудковская остроумно ответила Плющенко на видео с тренировок

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Тимати отметил своё 37-летие на озере Кезенойам в одиночку: его гражданская жена и сын проводят время у отца рэпера во Франции. Пара рассталась на период отдыха в середине лета, Тимати съездил с матерью в Грецию.

Рэпер вернулся из-за границы недавно, но уже в свой день рождения, 15 августа, снова был на борту частного самолёта. Там он задул свечку на праздничном торте. Позже музыкант опубликовал кадры,...