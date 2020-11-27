Рудковская объяснила, почему второй сын Плющенко оказался Арсением

https://static.news.ru/photo/a3e590ce-313f-11eb-b0e7-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: rudkovskayaofficial/instagram.com

Продюсер Яна Рудковская и фигурист, тренер Евгений Плющенко рассказали, почему рождённого от спортсмена второго ребёнка, появившегося на свет от суррогатной матери, назвали Арсением.

На этот вопрос пара ответила Ивану Урганту в его шоу. Рудковская отметила, что выбор имени для ребёнка дался им нелегко.

Потому что называем всех детей только русскими именами и очень долго думали, как. Уже все имена любимые были взяты, — заявила Рудковская.

Плющенко также ответил на этот вопрос. По словам фигуриста, они выбирали между именами Дмитрий и Арсений.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Яна Рудковская выложила в интернет фотографии своего новорождённого сына Арсения и призвала поклонников угадать, на кого он похож. Наиболее острые на язык комментаторы заметили в Арсении сходство с Димой Биланом.